اليوم.. قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة

السبت 15/يناير/2022 - 12:50 ص

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق "فندق الماسة – امتداد رمسيس 1 , 2 , 3 – المهمات – المنطقة المركزية العسكرية – الكلية الفنية العسكرية – جامعة الأزهر – نادى السكة – نادى مدينة نصر – مدينة التوفيق – الاستاد – أرض المعارض مدينة نصر) وذلك اعتبارا من اليوم السبت الموافق 15-1-2022 الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.

وأرجعت “مياه القاهرة” سبب انقطاع المياه إلى قيام الشركة بأعمال الربط واللحامات الخاصة بتحويل مسار خط مياه قطر 800مم بامتداد ترعة الجندى – بمنطقة حدائق القبة المتعارضة مع أعمال نفق الصرف الصحى.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، هذا وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.