طاهر أبو فاشا.. ألف حكاية وحكاية

الأربعاء 22/ديسمبر/2021 - 07:40 م

عندما نذكر "ألف ليلة وليلة"، لابد من ذكر الشاعر والمؤلف الكبير "طاهر أبو فاشا"، الذي يتزامن اليوم ذكرى ميلاده لعام 1908م في دمياط ،والذي قدم سلسلة طويلة من ليالي ألف ليلة وليلة، سواء في الإذاعة أو التلفزيون، على مدار سنوات عدة.

كتب أبو فاشا أكثر من 200 عمل فني أشهرها ألف ليلة وليلة التي كتب منها أكثر من 800 حلقة أذيعت على مدار 26 عاما، و"أفراح النيل" التي لحنها محمود الشريف، وأوبريت رابعة العدوية الذي غنته أم كلثوم وعدداً من المسلسلات الإذاعية ومنها "الأسرة السعيدة" و"ركن الريف" و"ألف يوم ويوم، كما كتب فوازير رمضان التلفزيونية.

تعاون أبو فاشا مع كوكب الشرق" أم كلثوم"ومن أهم واشهر قصائده التي تغنت بها:

غريب على باب الرجاء"

غريب على باب الرجاء طريح

يناديك موصول الجوى والنوح

يهون عذاب الجسم والروح سالما

فكيف وروح المستهام جروح جروحه

وأهواك ولكنى أخاف واستحى إذا

قلت قلبى في هواك جريح

طريقى اليك الوجد والسهد والضنى

والدمع إداريه في الهوا ببوح

غريب على الرجاء طريح

يناديك موصول الجوى والنوح

ولى في مقام الوجد حال ولفشوة بسر

الهواء تغدو وفيه تروح

بكيت من اللى جرى لى من عذابه

ولكن الهوا بالوالهين يصيح

يهون عذاب الجسم والروح سالما

فكيف وروح المستهام جروح جروحه

يهون عذاب الجسم والروح سالما

فكيف وروح المستهام جروح جروحه

وأهواك ولكنى ءخاف واستحى إذا

قلت قلبى في هواك جريح

طريقى اليك الوجد والسهد والضنى

والدمع إداريه في الهوا يبوح

يقولوا لى غنى غنى وبالقلب لوعه

أغنى بها في خلود وأنوح ولى في

طريق الشوق والليل نائما

معالم تخفى تاره وتلوحه.

"حانه الأقدار"

سألت عن الحب أهل الهوى

سقاه الدموع ندامى الجوى

فقالوا حننك من شجوه

ومن جده بك أو نهوه

ومن كدر الليل أو صفوه

سل الطير أن شئت عن شدو

ففى شدوه لمسات الهوى

وبروح الحنين وشرح الهوى

ولما طوانى الدجى والهوى

لقيت الهوى وعرفت الهوى

في حانه الليل خمارة

وتلك النجمات سمارة

وهمس النائم

أسراره وتحت خيام الدجى ناره

وفل كل شىء يلوح الهوى

ولكن لمن ذاق طعم الهوى.

ورحل عن عالمنا 12مايو 1989م.