نواب ونائبات قادمات: السيسي نفذ خطة متكاملة للنهوض بالوطن

الأربعاء 22/ديسمبر/2021 - 05:27 م

قالت رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية السفيرة الدكتورة ناهد شاكر: إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من المشروعات التنموية بالصعيد اليوم خلال زيارته لمحافظة أسيوط، جاء استكمالًا لما قدمه خلال الفترة الماضية من إنجازات، مشيدة بعزمه علي التنمية وإقامة بنية تحتية جيدة في جميع ربوع البلاد.



وأضافت في بيان اليوم أن هذه المشاريع تؤكد حجم الإنجاز الذي نفذه الرئيس السيسي في مصر طيلة الأعوام الماضية، فالسيسي نفذ خطة متكاملة للنهوض بالوطن والكل يراها ويتابع مراحلها.



وتابعت إن تركيز الحكومة على تنفيذ العديد من مشاريع التحلية ومعالجة مياه الصرف، وانفاق المليارات عليها بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، يؤكد حرصه التام على صحة المصريين، والقضاء على المياه الملوثة للأنهار والترع وإعادة استخدام هذه المياه بما يفيد الزراعة والصناعة ومياه الشرب، مشيرة إلى إن مشاريع تحلية ومعالجة المياه وخصوصا في الصعيد إنجاز تنموي لم تشهده مصر منذ عشرات السنين.