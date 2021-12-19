عمر عبد الوارث ظهير الزمالك السابق يتلقى 3 عروض

الأحد 19/ديسمبر/2021 - 07:27 م

يفاضل عمر عبد الوارث ظهير أيسر فريق الزمالك السابق وسرس الليان الحالي بين عدة عروض محلية وصلته في الفترة الماضية قبل حلول فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

ودخل عمر عبد الوارث ظهير أيسر فريق الزمالك السابق وسرس الليان الحالي حسابات عدد من أندية الدوري الممتاز تمهيدًا للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل.

وتلقى عمر عبد الوارث ظهير فريق سرس الليان عدة عروض من أندية الإسماعيلي والمقاولون العرب وسموحة بعد تألقه في الفترة الماضية مع فريقه وعندما كان لاعبًا في صفوف الزمالك قبل الرحيل رسميًا عن الفريق الأبيض والتألق مع سرس الليان.

ويجيد عمر عبد الوارث ظهير فريق الزمالك السابق اللعب في أكثر من مركز خاصة قلب الدفاع والظهير الأيسر، وسبق وتدرب مع مدحت عبد الهادي في قطاع الناشئين بالنادي الأبيض قبل أن يتم رحيل جيله والذي كان يضم بين صفوفه حسين فيصل نجم الزمالك الذي رحل إلى سموحة بداية الموسم الجاري وتألق مع منتخب مصر في كأس العرب في قطر.