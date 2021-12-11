ads
السبت 11 ديسمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

«أمهات مصر»: طلاب أولي ثانوي لم يستفيدوا من التابلت.. وعلي الوزارة إلزام المدارس بتدريبهم عليه

عبير أحمد مؤسس اتحاد
عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن أغلب طلاب الصف الأول الثانوي يضعون جهاز التابلت في المنزل ولا يستخدمونه.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أنه منذ استلام الطلاب للتابلت وحتي الآن لم يستفيدوا منه، والجهاز "مركون في البيت"، مناشدة الوزارة بإصدار توجيهات للمدارس بضرورة تدريب الطلاب علي التابلت في التدريبات وشرح المناهج والبحث عن المعلومات والتصفحات العلمية المفيدة.

كما شددت عبير علي أولياء الأمور بتشجيع أبنائهم علي إستخدام التابلت والتدريب عليه، حتي يتمكنوا من التعامل عليه قبل الإمتحانات بوقت كاف، والإستفادة من الخدمات المقدمة فيه.

ولفتت عبير النظر إلي أن العامين الماضيين هناك طلاب واجهتهم مشاكل في إستخدام التابلت لأنهم لم يتدربوا عليه بشكل جيد، مقترحة بأن تقوم المدارس بالزام الطلاب بحضور التابلت ولو لمره في الأسبوع للتدريب عليه وتعريفهم كيفية التعامل السليم مع المصادر العلمية المتاح فيه.

امهات مصر أمهات مصر للنهوض بالتعليم التابلت أولى ثانوي