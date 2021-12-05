نواب ونائبات قادمات: احتفالية "قادرون باختلاف" أمر يدعو للفخر

الأحد 05/ديسمبر/2021 - 12:25 م

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية: إن ماتشهده مصر من تنظيم للنسخة الثالثة من احتفالية "قادرون باختلاف" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، حيث سيتم عرض بعض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية، أمر يدعو للفخر.



وأوضحت في بيان اليوم، أن ذوى الاحتياجات الخاصة ﺟﺰﺀ ﻻﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭليسوا ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﻔقة، فلديهم قدرات غير عادية وفازوا ببطولات عالمية.

وتابعت أن ذوى الاحتياجات الخاصة يحتاجون إلى معاملة خاصة من ناحية الرّعاية الصحية والنّفسية والتَّعليمية والتأهيلية من قبل المراكز الصِحية المتخصصة للتعامل مع هذه الحالات، ومن قِبل الأُسرة ومراكز التَعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك المؤسسات التي تُعنى بتقديم برامج ترفيهية وتثقيفية وتعليمية لهم؛ من أجل تخفيف معاناتهم ودمجمهم بالشكل السَليم في المجتمع، والاستفادة مما لديهم من إمكانياتٍ تعود بالنَفع عليهم في الدَرجة الأولى ومن ثَم على مجتمعهم.