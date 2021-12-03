بنك ناصر الاجتماعي يطلق حساب الهبة المشروطة

الجمعة 03/ديسمبر/2021 - 12:44 م

قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إنه في ضوء استراتيجية البنك الرامية لجذب شرائح من العملاء، تمثل خدماتهم خدمات مجتمعية أسرية، طرح البنك منتج جديد للعملاء وهو حساب الهبه المشروطة، تحت شعار "هب لمن تحب ودع الأمر لنا"، وقد اجازت دار الإفتاء بالفتوى رقم 348 لسنة 2020 هذا الحساب شرعاً وما يتضمنه من بنود ومنها احتفاظ الواهب بحق التصرف في الشهادات والودائع والأوعية الإدخارية طوال حياته دون الرجوع للموهوب له، كذلك حق تجديدها بصفة دورية ومنتظمة طيله حياته.

وعن تفاصيل الحساب اوضح عشماوي، ان للعميل الحق في وهب شخص اخر شهادات استثمارية او ودائع او اي من الأوعية الإدخارية المختلفة الموجودة بالبنك مع احتفاظ العميل بحق التصرف في هذه الهبه في اي وقت وله الحق فى احتفاظه بالعوائد الناتجة من هذا الحساب لصالحة طوال فترة حياته، فالإنسان حر في ماله وفق الضوابط الشرعية بحيث لا يخالف شرع الله عز وجل، حيث يتمتع أثناء حياته بحق التصرف في أمواله كيفما يشاء دون عدوان أو إهدار فالاب له الحق ان يضمن حياة كريمه لبناته بعد وفاته او في اثناء حياته بشرط أن لا يدخل فى الميراث بنية حرمان باقي الورثة.

وافاد عشماوي ان البنك يحرص علي تقديم مجموعة من الحسابات المصرفية التي تتوافق مع كافة احتياجات العملاء وذلك من خلال فروع البنك المختلفة،حيث سبق و قدم البنك "حساب بنت الملك "بالتعاون مع الكنيسة الأرثوذكسية وهوعبارة عن دفتر استثماري للفتيات الأولى بالرعاية تقوم الكنيسة بفتحه بهدف المساعدة في تكاليف الزواج، فهو "هبة مشروطة" بزواج الفتاة علي ان يكون من له حق الإيداع أو السحب هو الراهب في الكنيسة التابع لها الفتاة وتحصل الفتاه على قيمة الحساب عندما تتزوج من خلال تقديم وثيقة الزواج.

يشار إلى ان البنك تحت مظلة وزارة التضامن الإجتماعي يقود فلسفة الشمول المالي لتحقيق سياسة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الاكثر رعاية وخاصة الايتام لتوفير حياة طبيعية تساعد على تنشئتهم تنشئة صحيحة لخلق جيل جديد مهيئ ليكون عنصراً فاعلاً وتلمس حاجاتهم والأخذ بأيديهم من خلال فتح حسابات استثمارية كهبة مشروطة تحت مسمي منظومة "اولادنا مستقبلنا" لدعم الايتام.

تم توقيع عده بروتوكولات تعاون لدعمهم منها بروتوكول مع المؤسسة المحمدية للأعمال الخيرية واخر مع الجمعية الشرعية بالاضافة الي قطاع الشئون الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي بهدف فتح حسابات استثمارية تحت الطلب باسماء كريمي النسب والايتام والتي اشترط القانون ضمن اجراءات تسليم كريمي النسب لأسرة بديلة فتح حساب بإسمه في بنك ناصر الاجتماعي .