المستشار هشام زكي رئيسا لنادي هليوليدو.. وطارق حسين نائبا

الأحد 28/نوفمبر/2021 - 12:37 م

فاز المستشار هشام زكي بمنصب رئيس نادي هليوليدو الرياضي، في الانتخابات التي أجريت أمس السبت.

وحصل هشام زكي على 1305 أصوات، مقابل 1039 صوتا لمنافسه العميد خالد صلاح.

ونجحت قائمة "معا نستطيع" بقيادة المستشار هشام زكي في حصد 7 مقاعد بالمجلس الجديد خلال الانتخابات، حيث فاز طارق حسين بمنصب نائب الرئيس بعد حصوله على 1251 صوتا، مقابل 877 صوتا لمنافسه عماد حمدي عن قائمة "كفاءات تبني للمستقبل"، في حين حصل محمد العبد على 204 أصوات.

ونجح ممدوح فوزي مطر في الفوز بمنصب أمين الصندوق عن قائمة "معا نستطيع"، على حساب عزت رسلان، حيث حصل مطر على 1324 صوتا مقابل 1020 لمنافسه.

وفي العضوية فوق السن فاز كل من غادة رمزي وطارق لبيب وأحمد جابر وصلاح بغدادي من قائمة "معا نستطيع"، بالإضافة إلى أحمد منسي من قائمة "كفاءات تبني للمستقبل".

وفي العضوية تحت السن نجح مرشحا قائمة "كفاءات تبني للمستقبل" في الفوز بالمقعدين، حيث حصل عبدالحميد لاشين على 1337 صوتا، وأحمد رضا على 1157 صوتا.

وشارك في انتخابات نادي هليوليدو 2807 أعضاء، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 463.