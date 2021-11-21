وفاة القمص سوريال حليم كاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس في باريس

الأحد 21/نوفمبر/2021 - 08:19 م

توفى القمص سوريال حليم كاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بسان توان في باريس، التابعة لإيبارشية باريس وشمال فرنسا، اليوم الأحد، عن عمر تجاوز ٦٥ سنة وبعد خدمة كهنوتية لأكثر من ٣٤ عامًا.

ولد الأب المتنيح في ٢١ سبتمبر ١٩٥٦، وسيم كاهنًا في ١ مارس ١٩٨٧ على كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة غبريال في سيدي بشر بالإسكندرية، ثم انتقل للخدمة في باريس عام ٢٠٠٦، ونال رتبة القمصية في ١ مارس ٢٠١٨.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بخالص العزاء للأنبا مارك أسقف إيبارشية باريس وشمال فرنسا وللآباء كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص سوريال حليم ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

سيقام القداس الإلهي بكنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا - سانت وان بحضور الجثمان الطاهر.

وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ م. الساعه العاشره صباحاً 10:00.

على أن تنتهي صلوات التجنيز الساعه الثالثه بعد الظهر 15:00 ..