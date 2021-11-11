عادل عبد الرحيم يكتب.. "وجنة الخلد هايدخلها من الناس الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس"

الخميس 11/نوفمبر/2021 - 09:47 ص

"ميل يا حظ علينا من مدة وانت ناسينا".. "أنا نفسي ألقى نفسي واد حبيب وبيه ومعايا فلوس كتييير ستين تالاف جنيه...".. سامحوني أعزائي القراء على هذه "الدخلة الغنائية" لكن في الواقع أن هاتين "الطقطوقتين" للمغني القريب للقلوب محمد فؤاد والكوميديان محمد هنيدي كثيرًا ما شكلت الوعي الاجتماعي لكثير من الشباب في أواخر الألفية الثانية من أولئك الحالمين بمستقبل وردي وممن كانوا لا يزالون يعتقدون أن السماء تمطر ذهبًا وزبدة.

لكن وبكل تأكيد الأمنيات تختلف تماما عن صخور الواقع حيث أدركنا أن مشوار الحياة ليس مفروشًا بالورود كما كنا نتصور بل اكتشفنا أن المشي فوق الأشواك هو قدر كل من يختار أنه "يمشي عدل حتى يحتار عدوه فيه".

وتمر الأيام ويتذكر أبناء هذا الجيل وهم متمسكون بأطلال الأمل في إصلاح الأحوال أن يلعب الزهر معهم إلا أنهم لا يزدادون إلا صبرًا.. فيرفعون جرعة الزهد والصبر ويواجهون الغلاء بالاستغناء.. لكنهم لا يفقدون الأمل في أن يأتي يوم وتبتسم لهم الحياة.

لكن بما أن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده فإن من رحمته أنه قبل أن ينفد وقود الصبر والإيمان يرسل إشارات لا تخطئها عين وبراهين على أن الطريق المستقيم هو الأبقى مصداقًا لقول الحق سبحانه وتعالى "المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا" وكذلك قوله الحق "فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ".

فبرحمة من الله تتضاعف جرعة الأمل في نفوس عباده الصابرين الصامدين المنتظرين لأنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح، صحيح الواحد يتمنى ان الحظ يلعب شويتين، بس بشرط أن يكون ذلك بالحلال، وهذا أعتقد أنه في الإمكان يوم أن ينظر المجتمع بعين الاعتبار لكل رعاياه وتسترد الدولة الأموال المنهوبة في خزائن الفاسدين.. وليس كل غني فاسد بالمناسبة حتى لا يتهمنا أحد بالحقد الطبقي.

فمما لاشك فيه أننا يجب أن نتعظ ونعتبر قبل فوات الأوان ونتيقن بأن يوم الحساب آت لا ريب فيه.. وأن غلطة الكبير بفورة كما يقولون في الأمثال.

ومن بين ما يحضرني في هذا المقام المكتظ بفيتامينات الصبر.. الموال الشعبي الشهير "يا سابل الستر استرنا ما تفضحناش" للفنان العربي فرحان البلبيسي الذي تقول كلماته:

قصدت بابك وغير بابك ماقصدتوش

آدي الباب مفتوح عمري ماقفلتوش

يا سابل الستر استرنا ما تفضحناش

ولغيرك إنت أبدًا ما تحوجناش

والحق يعلى وإحنا على الحق مانعلاش

يا واخد العهد على عمك ياخويا ماتعلاش

زي اللي قبلنا ما قالوا

العين على الحاجب ما تعلاش

وإذا كنت بتحب حب بس لازم لازم تكون حساس

وفتش على روحك يا حبيبي قبل ما تفتش يا واد ع الناس

وانظر لبيتك ولا تنظرش لبيوت الناس

واللي ما ترضاهشي على روحك ماترضاهشي ياخويا ع الناس

كلام هاقوله يا قلبي ويا ريت يسمعوه الناس

ياما كان ع الدنيا فتواااااات قبلنا يقولوا إحنا أحسن ناس

صبحم رمايم ويدهوسوا عليهم الناس

اسمع كلام ربنا العزيز اللي قاله لجميع الناس

وجنة الخلد هايدخلها من الناس الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس