تفاصيل زيارة قرينة الرئيس لقرية شما بالمنوفية

الأربعاء 10/نوفمبر/2021 - 08:24 م

أجرت انتصار السيسى قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأربعاء، زيارة ميدانية لقرية شما بمحافظة المنوفية.

واستمعت قرينة الرئيس إلى شرح عن تطورات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالقرية، ثم تفقدت المكتبة التي تم تنفيذها بمركز شباب القرية الذي تم تجديده ضمن مشروعات المبادرة.

كما عقدت قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع متطوعات حياة كريمة كما تفقدت قرية شمّا والتقت عددا من الأهالي كما تابعت القافلة الطبية التي نظمتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

واستقبل أهالي قرية شمّا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، خلال زيارتها الأولى لمتابعة معرض التراث للحرف اليدوية لسيدات القرية، وقدم الأهالي التحية لقرينة الرئيس وسط حالة من السعادة والفرحة.

وعبر أهالي شمّا عن سعادتهم بزيارة قرينة الرئيس لقريتهم، مؤكدين حبهم للرئيس عبدالفتاح السيسي وتقديرهم لمبادرة حياة كريمة.

جاء ذلك في إطار مشاركتها ودعمها للمشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، حيث قامت انتصار السيسى اليوم، الأربعاء، بزيارة ميدانية لقرية شما بمحافظة المنوفية.

واستمعت إلى شرح عن تطورات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالقرية، ثم تفقدت المكتبة التي تم تنفيذها بمركز شباب القرية الذي تم تجديده ضمن مشروعات المبادرة.