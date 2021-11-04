كورونا في موريتانيا.. تسجيل 67 إصابة جديدة

الخميس 04/نوفمبر/2021 - 02:15 ص

سجلت موريتانيا 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالة وفاة ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 37435، والوفيات 798.