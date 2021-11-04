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الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في موريتانيا.. تسجيل 67 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت موريتانيا 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالة وفاة ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 37435، والوفيات 798.

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