سجلت موريتانيا 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالة وفاة ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 37435، والوفيات 798.
بوابة العرب
كورونا في موريتانيا.. تسجيل 67 إصابة جديدة
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سجلت موريتانيا 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالة وفاة ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
سجلت موريتانيا 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالة وفاة ، خلال الـ24 ساعة الماضية.