كورونا في المغرب.. تسجيل 223 إصابة جديدة

الخميس 04/نوفمبر/2021 - 05:06 ص

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 946766.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت 6 حالات وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14689، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 927745.