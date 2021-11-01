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الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في ليبيا.. تسجيل 683 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 21 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا قد بلغ 357338 حالة ، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5 آلاف و99 حالة.

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