سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 21 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا قد بلغ 357338 حالة ، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5 آلاف و99 حالة.
بوابة العرب
كورونا في ليبيا.. تسجيل 683 إصابة جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 21 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 21 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.