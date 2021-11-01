كورونا في ليبيا.. تسجيل 683 إصابة جديدة

الإثنين 01/نوفمبر/2021 - 01:55 ص

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 21 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا قد بلغ 357338 حالة ، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5 آلاف و99 حالة.