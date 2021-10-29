إليسا تهاجم وزير الإعلام اللبناني

الجمعة 29/أكتوبر/2021 - 05:49 م

تسبب الإعلامي السابق ووزير الاعلام اللبنانى الحالي ، جورج قرداحي ، في وقوع أزمة دبلوماسية مع دولة اليمن إثر تصريحات سياسية أغضبت القيادات والشعب اليمني ، وهو ما عرضه للعديد من الانتقادات على المستوى اللبناني واليمني والعربي

كان أخر هذه الانتقادات ما وجهته المطربة اللبنانية اليسا الى الوزير جورج قرداحي من خلال منشور لها على موقع التغريدات تويتر .

حيث قامت بمشاركة منشور أخباري من أحد المواقع الإخبارية ،يقوم فيه وزير الاعلام اليمني ،معمر الارباني، بالرد على قرداحي تحت عنوان “تصريحات وزير الإعلام اللبناني تعكس جهلاً واضحاً بالشأن اليمني ” فما كان من المطربة اللبنانية اليسا إلا أن قامت بمشاركة المنشور عبر صفحتها على تويتر معلقةً عليه “ولا في الشأن اللبناني” قاصدةً بذلك أن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي لا يفهم في الشأن اللبناني_ رغم توليه حقيبة وزارية ـ وبالتالي لا يفهم في الشأن اليمني ،الذي تحدث عنه وتسبب حديثه في أزمة بين البلدين الشقيقين.