كورونا في فلسطين.. تسجيل 370 إصابة جديدة

الخميس 28/أكتوبر/2021 - 02:24 ص

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و6 حالات وفاة، و987 حالة تعاف في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.5%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.