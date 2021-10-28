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الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في فلسطين.. تسجيل 370 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و6 حالات وفاة، و987 حالة تعاف في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.5%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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