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الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الكويت.. تسجيل 21 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و40 حالة شفاء ، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 412578 والتعافي 409679 واستقرت الوفيات عند 2461 حالة.

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