سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و40 حالة شفاء ، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 412578 والتعافي 409679 واستقرت الوفيات عند 2461 حالة.
بوابة العرب
كورونا في الكويت.. تسجيل 21 إصابة جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و40 حالة شفاء ، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.
سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و40 حالة شفاء ، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.