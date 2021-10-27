كورونا في الكويت.. تسجيل 21 إصابة جديدة

الأربعاء 27/أكتوبر/2021 - 06:48 ص

سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و40 حالة شفاء ، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 412578 والتعافي 409679 واستقرت الوفيات عند 2461 حالة.