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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

محافظات

إضاءة ديوان عام محافظة قنا باللون الوردى تزامنا مع اليوم العالمي لسرطان الثدى

إضاءة ديوان محافظة
إضاءة ديوان محافظة قنا
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أضاءت محافظة قنا مبنى الديوان العام للمحافظة باللون الوردي، وذلك فى إطار دعم مريضات سرطان الثدى وتوعية السيدات بأهمية الكشف المبكر عنه .
أوضح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أن شهر أكتوبر هو شهر التوعية عالميا بسرطان الثدي، ولذلك حرصت المحافظة فى المشاركة بالتوعية للوقاية من سرطان الثدي بإضاءة الديوان العام  باللون الوردى الذى يمثل اللون الرسمي لحملات التوعية بهذا النوع من السرطان. 
يذكر أن أول من أطلق اللون الوردي على مرض سرطان الثدي هي “مؤسسة سوزان كومان” الأمريكية عام ١٩٩١ كرمز للتوعية بمرض سرطان الثدى عالميا، وفى عام ١٩٩٢ اتخذ العالم شهر أكتوبر من كل عام كشهر للتوعية بالمرض، حيث يتم تنظيم الفعاليات كمساندة وتأييد لرفع الوعي حول مرض سرطان الثدي وسبل الوقاية منه.

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