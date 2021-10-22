نائب بـ "الشيوخ": تنسيقية شباب الأحزاب خلقت حالة سياسية مختلفة لإعلاء مصلحة الوطن

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 12:38 ص

قال محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجميع حاليا يشهدون بوجود نموذج سياسي مختلف خلقته تنسيقية الأحزاب والسياسيين، يهدف إلى الحفاظ على الوطن ومواجهة التحديات.

وأضاف محمود تركي خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أن التنسيقية أثبتت وجودها وضربت مثالا في أن الممارسة السياسية ليست مكايدة أو مجرد وسيلة للوصول إلى السلطة.

وأردف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن جميع الأحزاب حاليا متواجدة في الشارع ومنها حزب النور، موضحا أنه كان هناك تمثيلا عادلا لمختلف الأحزاب داخل البرلمان.

وتابع محمود تركي أن التنسيقية خلقت حالة سياسية جديدة متناغمة من أجل وضع مصلحة الوطن فوق أي مصالح شخصية، مضيفا أنه لأول مرة تشارك الأحزاب كافة عملية سياسية تتسم بالتناغم والتكاتف لتحقيق هدف سامي.