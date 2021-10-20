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الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في المغرب.. تسجيل 499 إصابة جديدة و5 حالات وفاة

الصحة المغربية
الصحة المغربية
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سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 499 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وخمس وفيات.
وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 942779, فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 14566.

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