سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 499 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وخمس وفيات.
وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 942779, فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 14566.
بوابة العرب
كورونا في المغرب.. تسجيل 499 إصابة جديدة و5 حالات وفاة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 499 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وخمس وفيات.
سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 499 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وخمس وفيات.