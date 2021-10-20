كورونا في المغرب.. تسجيل 499 إصابة جديدة و5 حالات وفاة

الأربعاء 20/أكتوبر/2021 - 07:14 ص

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 499 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وخمس وفيات.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 942779, فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 14566.