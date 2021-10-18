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الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في العراق.. 1716 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 1716 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2035453 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان، بتسجيل 18 حالة وفاة جديدة، فيما أصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 22756، كما سجلت 3189 حالة تعاف جديدة، مما رفع عددها الكلي إلى 1967862 حالة.

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