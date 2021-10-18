كورونا في فلسطين.. 440 إصابة جديدة

الإثنين 18/أكتوبر/2021 - 04:38 ص

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسع وفيات و440 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و781 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 96.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.