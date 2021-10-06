أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 05:28 م

تراجعت أسعار الذهب، خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021، ليسجل عيار21 نحو 767 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 657 جنيها، بينما بلغ عيار 24 نحو 877 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6136 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1748.5 دولارا للأوقي بنسبة تراجع 0.66%.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.