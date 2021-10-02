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السبت 02 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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إزالة فيلا مخالفة مقامة على أملاك الدولة بالصف

ازلة التعديات على
ازلة التعديات على أرضي الدولة
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واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على أراضي أملاك الدولة في إطار الموجة 18 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.
يأتي في إطار توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة فقد تم الآتي:
وأزال مركز ومدينة الصف عقار مخالف ( فيلا )مقامه بالمخالفة على أراضي أملاك الدولة (أملاك) على مساحه 175م بمنطقة أبو جبيرة بقرية الشرفاء، حيث بدأت أعمال الإزالة منتصف الليل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من العميد علي عبدالله رئيس المركز. 
ونفذ مركز أوسيم إزالة سقف جمالون مقام بالمخالفة على مساحة 400 متر بقرية برطس وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من فرج عبدالعاطي رئيس المركز .
وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تمت إزالة وفك شدة خشبية لعقار تحت الإنشاء على مساحة ٢٠٠ متر بقريه بني سلامة بمتابعة من محمد عبدالراضي رئيس المركز.
 

محافظة الجيزة رصد مخالفات البناء أراضى أملاك الدولة الموجه 18 لازالة التعديات ازاله جمالون مخالف بأوسيم مدينه منشأه القناطر