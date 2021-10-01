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الجمعة 01 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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فضائيات

فيديو.. طائرة ركاب تضربها صاعقة أثناء رحلتها إلى سوتشي

حادث طائرة
حادث طائرة
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عرضت فضائية “روسيا اليوم” تقريرا بعنوان، من داخل طائرة ركاب ضربتها صاعقة أثناء رحلتها إلى سوتشي.

ووفقا للتقرير، سجل ركاب طائرة روسية نفذت رحلة من يكاتر ينبورغ إلى سوتشي لحظة ضرب صاعقة طائرتهم، مما تسبب باضطرابات قوية وحالة من الذعر بين المسافرين.

ونفذت الطائرة هبوطا اضطراريا في مدينة كراسنودار قرب سوتشي بعد هذا الحادث.

وكان اخر حادث طائرة حدث منذ ايام   لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، عند تحطم طائرة صغيرة في ولاية فرجينيا الأمريكية.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية - في بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "ستفرج إدارة الطيران الفيدرالية عن رقم الطائرة بعد أن يتحقق المحققون من ذلك في موقع الحادث".

وأضاف البيان "ستحقق إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل في الحادث. ستكون الإدارة مسؤولة عن التحقيق وسيقدم تحديثات إضافية".

وكانت الطائرة ذات المحرك الواحد تحمل نيك فليتشر، 38 عاما؛ مايكل تابهاوس، 36 عاما؛ وويسلي فارلي، 39 عامًا، وتحطمت في حوالي الساعة 11 صباحًا بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار فاييت في فايتفيل.

وكان الضحايا الثلاثة من منطقة تشيسابيك المجاورة بولاية فيرجينيا.
 

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