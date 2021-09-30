تراجع أسعار النفط مع زيادة مخزونات الخام الأمريكي

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 12:33 ص

سجلت أسعار النفط تراجعًا يوم الأربعاء، نتيجة زيادة في مخزونات الخام الأمريكية.

فقد أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول متراجعةً 45 سنتًا، أو 0.57 في المئة، لتسجل عند التسوية 78.64 دولار للبرميل.

فيما أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 46 سنتًا، أو 0.6 في المئة، إلى 74.83 دولار للبرميل.