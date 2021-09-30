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الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

تراجع أسعار النفط مع زيادة مخزونات الخام الأمريكي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت أسعار النفط تراجعًا يوم الأربعاء، نتيجة زيادة في مخزونات الخام الأمريكية.
فقد أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول متراجعةً 45 سنتًا، أو 0.57 في المئة، لتسجل عند التسوية 78.64 دولار للبرميل.
فيما أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 46 سنتًا، أو 0.6 في المئة، إلى 74.83 دولار للبرميل.

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