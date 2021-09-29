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الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الجزائر.. 168 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الجزائر 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) وشفاء 116 مريضاً و 11 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 203.045 , فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 139077 والوفيات 5.797.

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