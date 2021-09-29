كورونا في الجزائر.. 168 إصابة جديدة

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 12:52 ص

سجلت الجزائر 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) وشفاء 116 مريضاً و 11 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 203.045 , فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 139077 والوفيات 5.797.