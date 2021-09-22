صوت الناس.. أهالى قرية مرزوق يستغيثون بمدير أمن المنيا لتنفيذ قرار فتح المسقى المائى

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 10:11 م

ناشد أهالى قرية مرزوق بمركز مطاي بمحافظة المنيا، مدير أمن المنيا والمسؤولين بالمحافظة، سرعة تنفيذ قرار مكتب وزارة الموارد المائية والري بفتح المسقى الخاص بهم، بعد أن تم غلق المسقى المار إليهم.



ويقول عيسى أحمد عكاشة أحد الأهالى: «دخلت صراعا مع جارى ممدوح مبارك عبدالعظيم في الأرض الزراعية الذى يمنع عني وعن آخرون مرور الماء لسقاية أراضينا منذ عام، وقد تدخل بعض الأهالى لحل المشكلة لكن لم ينجح ذلك مما أدى إلى تقديم بلاغ ضده في الإدارة الزراعية ومكتب وزارة الموارد المائية والري بمطاى، ونظرًا للشكاوى المتعددة من الطرفين قررت الجهات المعنية المختصة بفتح تحقيق فى الشكوى وبناء على التحقيقات التى أجريت بمعرفة هندسة رى غرب سمالوط وبناء على معاينة الإدارة الزراعية بمطاى قررت الجهات الحكم لي والجيران بفتح مسقى مؤقت لحين حل النزاع».



ويواصل: «القرار صادر منذ ثلاثة أشهر وحتى الآن لم يتم تنفيذه، بجانب تضررنا الكبير جراء بوار الأرض الزراعية طوال هذه المدة، ونناشد معالى مدير أمن المنيا سرعة تنفيذ القرار نظرًا لبوار أرضنا فهى المصدر الوحيد لرزقنا ورزق أبنائنا ولا نملك دخل يسد رمقنا سوى من محصول تلك الأرض الزراعية».