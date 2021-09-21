النني يعلن جاهزيته بعد التعافي من الإصابة

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 11:36 م

أعلن النجم المصري محمد النني عودته لتدريبات فريقه أرسنال عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، بتمزق في اوتار قدمه اليسرى، وغيابه لمدة ثلاثة أسابيع.

ونشر النني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صور من مشاركته في التدريبات اليوم الثلاثاء وكتب عليها: سعيد للغاية بالعودة إلى التدرب مع الفريق والشعور بالقوة، سنستمر في العمل الجاد كل يوم.

ويستعد أرسنال لمواجهة مضيفه ويمبلدون المنافس فى دورى الدرجة الثانية، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة إلا ربع من مساء غد الأربعاء، على استاد "الإمارات"، ضمن الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وذكر نادي أرسنال في بيان عبر موقعه الرسمي في وقت سابق أن محمد الننى يتعافى بشكل جيد من إجهاد في أوتار الركبة بعد الإصابة التي تعرض لها يوم 9 سبتمبر الجارى وغاب بسببها عن معسكر المنتخب الوطني.