الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 35

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 08:28 م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدا الأربعاء، حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدل الحراراة ليلا على كافة الانحاء.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فضلا عن نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات مُتقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 23

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 35 23

طنطا 34 23

شبين الكوم 35 23

دمنهور 34 23

بلطيم 31 24

مطروح 31 23

السلوم 32 22

سيوة 37 20

بورسعيد 32 25

دمياط 31 22

الزقازيق 36 23

المنصورة 34 22

الإسماعيلية 36 22

السويس 36 23

العريش 31 23

رفح 31 22

رأس سدر 36 21

نخل 34 16

نويبع 36 27

طابا 35 25

كاترين 31 17

الطور 35 26

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 37 26

مرسى علم 37 27

الفيوم 35 23

بني سويف 36 23

المنيا 36 23

أسيوط 37 22

سوهاج 38 24

قنا 40 25

الأقصر 41 25

أسوان 41 25

ادفو 42 24

أبو سمبل 41 24

الوادي الجديد 41 22

شلاتين 38 27

أبو رماد 35 28

حلايب 33 28

رأس حدربة 33 29