ساو باولو يفسخ عقد داني ألفيش .. اعرف السبب

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 11:26 ص

أعلن نادي ساو باولو البرازيلي اليوم الجمعة، إنهاء تعاقده مع المدافع المخضرم داني ألفيش صاحب الـ38 عاماً.

وقال النادي في بيان رسمي: يعلن نادي ساو باولو عن اتفاقية اليوم لإنهاء عقد اللاعب داني ألفيش الذي كان مرتبطاً بعقد مع النادي حتى ديسمبر 2022.

وكان اللاعب الدولي البرازيلي عاد إلى بلاده في عام 2019، بعد مسيرة احترافية كبيرة في أوروبا، اختتمها مع باريس سان جيرمان قبل أن يختار العودة للعب في نادي طفولته ساو باولو.

وخلال الموسمين الماضيين كان "ألفيش" يأمل في نهاية رائعة مع ساو باولو، قبل أن يقرر النادي فسخ العقد، بسبب أزمة مستحقات اللاعب المالية والتي تقدر بنحو 3 ملايين يورو.

يذكر أن داني ألفيش اصبح أعلى لاعب كرة قدم أجراً في أمريكا الجنوبية عندما انضم إلى ساو باولو ولكن ظروف النادي المالية حالت دون دفع مستحقاته بالكامل، ليدخل في أزمة ويرفض حضور التدريبات بعد فترة التوقف الدولية.

وأعلن نادي ساو باولو البرازيلي في بيان سابق أن داني ألفيش تغيب عن تدريبات الفريق بسبب أزمة تأخر مستحقاته المالية، وأنه قدم عرضاً للاعب الدولي لحل الأزمة ولكنه رفضه قبل أن يضطر الطرفين للتوصل إلى اتفاق لفسخ العقد الذي يربطهما بالتراضي.

ويعتبر داني ألفيش أكثر لاعبي كرة القدم تتويجاً بالألقاب في التاريخ، بحصوله على 42 لقباً خلال مسيرته الطويلة والتي لعب خلالها لمنتخب البرازيل وأندية برشلونة، يوفنتوس، باريس سان جيرمان وإشبيلية وكانت آخر الألقاب التي حققها هي تتويجه بالميدالية الذهبية الأولمبية مع منتخب البرازيل في دورة طوكيو 2020.