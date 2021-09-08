الأربعاء 08 سبتمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الكويت.. 83 إصابة جديدة

كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سجلت الكويت 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19 و 196 متعافياً وحالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الكويتية اليوم إلى أنه بذلك يبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 410496 والمتعافين 406333 فيما بلغ إجمالي الوفيات 2426.

كورونا الكويت إصابات حصيلة وفيات