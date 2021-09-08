كورونا في الكويت.. 83 إصابة جديدة

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 01:55 ص

سجلت الكويت 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19 و 196 متعافياً وحالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية اليوم إلى أنه بذلك يبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 410496 والمتعافين 406333 فيما بلغ إجمالي الوفيات 2426.