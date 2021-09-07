مجموعة مصر.. ليبيا تتحدى أنجولا لخطف الصدارة

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:26 ص

يبحث منتخب ليبيا عن تحقيق نتيجة إيجابية عندما يحل ضيفا على نظيره أنجولا في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم 2022.

ويتواجد المنتخبان في مجموعة مصر التي تتصدر الترتيب برصيد 4 نقاط في انتظار ما تسفر عنه نتيجة لقاء أنجولا وليبيا.

ويمتلك منتخب فرسان المتوسط 3 نقاط، بينما يتذيل منتخب أنجولا الترتيب بدون رصيد.

ويخطط المنتخب الليبي بقيادة المدرب الإسباني خافيير كيلمنتي للعودة بنتيجة إيجابية حتى لو بنقطة التعادل متسلحا بخبرة عدد من النجوم أبرزهم حمدو الهوني ومؤيد اللافي وعلي سلامة وسند الورفلي والحارس العملاق محمد نشنوش.

وحول منتخب ليبيا تأخره بهدف أمام ضيفه الجابون إلى انتصار في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، باللقاء الذي جمعهما على ملعب شهداء بنينا شرق ليبيا بالجولة الأولى من المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم.

تقدم المنتخب الجابوني بهدف مبكر في الدقيقة أندريه بيوغو بوكو وأدرك اللاعب الدولي الخبرة علي سلامة التعادل في الدقيقة 27 قبل أن يحرز اللاعب المهاري سند الورفلي هدف الفوز لفرسان المتوسط في الدقيقة 90 ويحقق انتصارا مهما في بداية مشواره بالتصفيات.

كان المدرب الإسباني خافير كلمينتي أعلن عن تشكيل المنتخب الليبي الذي خاض به اللقاء والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد نشوش

خط الدفاع: عبد الله الشريف - علي سلامة - سند الورفلي - المعتصم صبو

خط الوسط: محمد التهامي - فيصل البدري - محمد الطبال

خط الهجوم: مؤيد اللافي - حمدو الهوني - محمد زعبية.