الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

شاهد.. ليفربول يربط الظهير الطائر بعقد طويل الأمد

أندي روبرتسون
أندي روبرتسون
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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء تمديد عقد لاعبه الأسكتلندي أندي روبرتسون بعقد طويل الأمد وفقا لم نشره بيان النادي.

وقال نادي ليفربول في بيان رسمي: وقع أندي روبرتسون عقد جديد طويل الأمد مع الريدز.

كما نشر حساب نادي ليفربول على تويتر صور وفيديوهات للاعب بعد تمديد العقد والاستمرار في قلعة “أنفيلد” خلال الفترة المقبلة رغم تلقى اللاعب عدد من العروض المغربية خاصة من مانشستر يونايتد.

وكشفت صحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية أن اللاعب صاحب الـ27 عاما  وقع على عقد حتى 30 يونيو 2026 رغم عدم اعلان ليفربول عن مدة العقد الجديد.

يذكر أن أندي روبرتسون انضم لصفوف ليفربول من هال سيتي في صيف 2017  مقابل 9 ملايين يورو وخاض اللاعب الأسكتلندي الدولي  177 مباراة بقميص الريدز في مختلف المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وقدم 37 تمريرة حاسمة كما توج مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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