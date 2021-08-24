شاهد.. ليفربول يربط الظهير الطائر بعقد طويل الأمد

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 03:53 م

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء تمديد عقد لاعبه الأسكتلندي أندي روبرتسون بعقد طويل الأمد وفقا لم نشره بيان النادي.

وقال نادي ليفربول في بيان رسمي: وقع أندي روبرتسون عقد جديد طويل الأمد مع الريدز.

“We’re settled here, we love everything about this football club and I’m glad that the journey is continuing.”@andrewrobertso5 🙌 — Liverpool FC (@LFC) August 24, 2021

كما نشر حساب نادي ليفربول على تويتر صور وفيديوهات للاعب بعد تمديد العقد والاستمرار في قلعة “أنفيلد” خلال الفترة المقبلة رغم تلقى اللاعب عدد من العروض المغربية خاصة من مانشستر يونايتد.

وكشفت صحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية أن اللاعب صاحب الـ27 عاما وقع على عقد حتى 30 يونيو 2026 رغم عدم اعلان ليفربول عن مدة العقد الجديد.

يذكر أن أندي روبرتسون انضم لصفوف ليفربول من هال سيتي في صيف 2017 مقابل 9 ملايين يورو وخاض اللاعب الأسكتلندي الدولي 177 مباراة بقميص الريدز في مختلف المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وقدم 37 تمريرة حاسمة كما توج مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.