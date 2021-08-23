بنك المشرق مصر يحذر من الإفصاح عن أي معلومات مصرفية تتميز بطبيعته السرية

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 08:51 م

شدد بنك المشرق - مصر في حملة توعوية على صفحات التواصل الإجتماعي الرسمية الخاصة بالبنك، على أهمية عدم الإفصاح عن أي معلومات مصرفية تتميز بطبيعتها السرية، مثل رقم الحساب أو رقم البطاقة أو الرقم السري لأي أطراف غير رسمية في حال القيام بعمليات الشراء عبر الإنترنت من مواقع غير موثوقة أو تلقي اتصالات هاتفية بخصوص جوائز مالية/ نقاط شراء وهمية.

كما أكد بنك المشرق – مصر من خلال الحملة أنه في حال تلقي مكالمة هاتفية من البنك، لن يقوم موظفي خدمة العملاء بالسؤال عن التفاصيل السرية مثل الرقم السري المتغير (OTP) أو رقم التحقيق الموجود على ظهر البطاقة نهائيًا، وذلك للحفاظ على حسابات العملاء المصرفية من السرقة.

وطالب البنك عملاءه بالإبلاغ فورًا والاتصال على رقم 19677، في حال التعرض لمواقف مشابهة مع أي شخص أو جهة لطلب التالي:

- طلب للإفصاح عن الثلاث أرقام المدونة في ظهر البطاقة (الائتمانية – الخصم المباشر).

- طلب للإفصاح عن الرقم السري الخاص بالعميل

- تلقي اتصالات هاتفية، حيث يقوم المحتالون بالتواصل مع العملاء والادعاء أنهم ممثلون عن البنك لتحديث بياناتهم أو للإعلان عن جوائز مالية وهمية.

- طلب للإفصاح عن تاريخ الانتهاء الخاص بالبطاقة الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة.

وقد صرح عمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق – مصر، مؤكدًا حرص البنك على تحديث مزايا الأمان التي يتبعها لضمان حماية عملائه، حيث يولي البنك أهمية قصوى لسرية بيانات العملاء، وشدد على أن البنك يتبع ميثاق الشفافية المصرفية. كما أوضح أن بنك المشرق – مصر يقدّم خصائص أمنية معززة ويتبع آلية عمل تتماشى مع تعليمات البنك المركزي وقوانينه الخاصة بحماية حقوق العملاء والتي تنص على أهمية الحفاظ على سرية جميع بيانات العملاء وتفاصيل حساباتهم وودائعهم في البنك وكذلك المعاملات المتعلقة بها.

ومن جانبه أوضح هيثم حماد، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع خدمات التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع في بنك المشرق – مصر، أن البنك يكرس جهوده لنشر الوعي ضد الاحتيال المصرفي لحماية معلومات العملاء وحساباتهم المصرفية من السرقة، وأضاف “نقوم بإرسال رسائل رقمية عبر البريد الإلكتروني بهدف تنبيه العملاء بأهمية الحفاظ على سرية بياناتهم المصرفية، إضافة إلى إطلاق سلسلة من الحملات التوعوية على صفحات التواصل الإجتماعي الرسمية الخاصة بالبنك، ومن المقرر أن يتم إرسال رسائل نصية قصيرة لزيادة الوعي لدى عملائنا بصورة دورية”.