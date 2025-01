جولدن جلوب 2025.. "Emilia Perez" يفوز بجائزة أفضل فيلم كوميدي

فاز فيلم “Emilia Perez” للمخرج جاك أوديار، بجائزة جولدن جلوب كأفضل فيلم كوميدي أو موسيقي، وذلك خلال الحفل السنوي الـ82 والمقام بفندق بيفرلي هيلز بلوس أنجلوس.

برز الفيلم الموسيقي الإسباني للمخرج جاك أوديار "Emilia Perez" كأكبر مفاجآت هذا الموسم، حيث حصد 10 ترشيحات جولدن جلوب.

هذا الإنجاز لم يضع فقط رقمًا قياسيًا جديدًا لجوائز جولدن جلوب لفيلم كوميدي أو موسيقي، متجاوزًا فيلم "Cabaret" (1972) و"Barbie" (2023) اللذين تقاسما الرقم القياسي السابق بتسعة ترشيحات، بل ساعد أيضًا نتفليكس في قيادة الطريق لجميع الاستوديوهات بـ 12 ترشيحًا في فئة الأفلام. والأهم من ذلك، أنه عزز مكانة "إميليا" كواحد من المرشحين الأوائل لهذا العام لجائزة أفضل فيلم.

واحتل مسلسل "The Bear" من إنتاج قناة إف إكس، المركز الأول في ترشيحات جولدن جلوب هذا العام بخمسة ترشيحات، محتفظًا بمكانته كمسلسل محبوب لدى النقاد.

وقد ضمن المسلسل الكوميدي الدرامي الآن ترشيحه الثالث على التوالي، معززًا مكانته في تاريخ الجوائز للمرشحين للموسم المتتالي - وهو أمر ليس دائمًا أمرًا مفروغًا منه في جوائز جولدن جلوب. كما حقق مسلسل "Only Murders in the Building" من إنتاج هولو، أداءً جيدًا (باستثناء تجاهل ميريل ستريب)، مواصلًا سلسلة التقدير لكتابته الحادة وأدائه الجماعي.