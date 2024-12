"The Brutalist" يفوز بجائزة دائرة نقاد السينما بنيويورك

اختارت دائرة نقاد السينما في نيويورك فيلم “The Brutalist” للمخرج برادي كوربيت، كأفضل فيلم لعام 2024. كما فاز بطل الفيلم أدريان برودي، بجائزة أفضل ممثل عن أدائه دور مهندس معماري يهودي مجري يهاجر إلى الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية لبناء حياة جديدة.

كما فاز فيلم “Nickel Boys” بجائزتي أفضل مخرج (راميل روس)، وأفضل تصوير سينمائي (جومو فراي). وحصلت ماريان جان بابتيست بطلة فيلم “Hard Truths” على جائزة أفضل ممثلة، في حين حصل كيران كولكين بطل فيلم “A Real Pain” على جائزة أفضل ممثل مساعد، وفازت كارول كين بطلة فيلم “Between the Temples” بجائزة أفضل ممثلة مساعدة.

فاز شون بيكر بجائزة أفضل سيناريو عن فيلم "Anora"، في حين ذهبت جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة إلى فيلم "Flow" الذي يركز على الحيوانات. وفاز فيلم All We Imagine as" “Light بجائزة أفضل فيلم دولي، وفاز فيلم ”No Other Land" بجائزة أفضل فيلم غير روائي. وذهبت جائزة أفضل فيلم أول إلى جانيت بلانيت.