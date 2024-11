تعرف على أفلام قصر السينما خلال شهر نوفمبر

يشهد قصر السينما بجاردن سيتي، 13 فيلما سينمائيا مجانيا للجمهور ورواد القصر خلال شهر نوفمبر الحالي، ضمن برنامج وزارة الثقافة، وأجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

تتنوع الأفلام بين السينما العالمية، الآسيوية، العربية، بالإضافة إلى أفلام التحريك المقدمة للأطفال، وتعرض جميعها مجانا للجمهور في الثامنة مساء، ويعقب بعضها عدد من الندوات النقدية بحضور كل من د. نادر رفاعي، الناقدة نشوى نبيل، والمخرج عصام حلمي.

وتبدأ العروض اليوم الاثنين ضمن نادي الفيلم الكلاسيكي "Rebecca"، غد الثلاثاء يعرض فيلم "Cmon Cmon" ضمن نادي السينما العالمية، ويوم الأربعاء في نادي السينما الأوروبية يعرض فيلم "Cleo.From.5.To.7".

ويشمل البرنامح يوم 11 نوفمبر عرض فيلم "The Mystery Of Marilyn Monroe The Unheard Tapes" وذلك ضمن نادى السينما التسجيلية، وفي اليوم التالي يقدم نادي السينما العالمية فيلم "Knives Out"، بينما يقدم يوم 13 نوفمبر فيلم "The Secret In Their Eyes" ضمن نادي السينما الأوروبية.

وفى يوم 18 نوفمبر يقدم نادي بين الرواية والفيلم "الفيل الأزرق"، ويقدم نادي السينما العالمية فيلم "The Lighthouse"، وفي اليوم التالي يعرض ضمن نادي السينما الأوروبية فيلم "The Class".

كما يعرض يوم 25 نوفمبر فيلم "Toy Story 4" ضمن نادى سينما التحريك، بينما يشهد يوم 26 عرض فيلم "Phantom Thread" ضمن نادي السينما العالمية، ويعقبه فى اليوم التالي ضمن نادي السينما الأوروبية فيلم "Wild Tales"، وتختتم العروض يوم 28 نوفمبر بعرض فيلم "سند غابر" ضمن نادي السينما المستقلة.

ينفذ البرنامج من خلال قصر السينما برئاسة سهام بحر، التابع للإدارة العامة للقصور المتخصصة برئاسة د. منى شعير، وبإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ويأتي في ضوء خطة هيئة قصور الثقافة لنشر الثقافة السينمائية.