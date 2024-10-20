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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"طب أسنان جنوب الوادي" تشارك بمؤتمر الجمعية السعودية لجراحة اللثة

كلية طب الأسنان بجامعة
كلية طب الأسنان بجامعة جنوب الوادي
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 شاركت كلية طب الفم والأسنان بجامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بالمؤتمر العالمي السنوي للجمعية السعودية لجراحة اللثة و زراعة الأسنان والمنعقد بالرياض  بالمملكة العربية السعودية، حيث تعد الجمعية السعودية من اقوي الجمعيات المتخصصة في هذا المجال عالميا.

وقام الدكتور عمر سليمان الاستاذ المساعد بكلية طب الفم والأسنان جنوب الوادي ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بإلقاء محاضرة بعنوان”Current evidence for regenerative approaches for per-implantitis” 
كما قام الدكتور عمر سليمان بعمل كورس مكثف علي مدار خمس ساعات عن “Management of per-implantitis”

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الدراسات العليا والبحوث المملكة العربية السعودية جامعة جنوب الوادي رئيس جامعة جنوب الوادى شئون الدراسات العليا والبحوث لشئون الدراسات العليا والبحوث كلية طب الفم والأسنان