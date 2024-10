«الفن ليس عدوا للدين».. كلمة الأب بطرس دانيال في حفل إطلاق مسلسل "المختارون"

تحدث الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما خلال حفل إطلاق مسلسل "المختارون" باللغة العربية في الشرق الأوسط لأول مرة.



وقال بطرس دانيال :"الدين رسالة سماوية والفن رسالة إنسانية، يدعم المركز ويقدر الفن وصناعه ممن ساهموا بدعم القيم الإنسانية النبيلة، كما يجب علينا توعية المشاهد بأن الفن ليس عدوا للحياة والالتزام بالدين".

وتابع الأب بطرس:"لتأثيره الإيجابي والقوي لأنه يروي حياة المسيح بطريقة مختلفة، يقدم قصصا عن السيد المسح بشكل عصري، وأحد نقاط القوة أنه يحمل رسالة حب، ويقدم معان تستحق التأمل".

وفي ختام كلمته وجه الشكر للحضور منهم النجمة إلهام شاهين والمخرجين والكتاب ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ووسائل الإعلام المختلفة، و الفنان "Jordan Ross" والرئيس التنفيذي لمؤسسة "Come and see" المنتجة للمسلسل " Stan Janty".