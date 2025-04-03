نيوكاسل يجدد عقد مدافعه فابيان شار حتى 2026

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، تجديد عقد مدافعه السويسري فابيان شار، ليضمن بقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق حتى نهاية موسم 2025-2026.

انضم شار إلى نيوكاسل في صيف 2018 قادمًا من ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، ويستمر مع الماكبايس حتى عامه الثامن على التوالي بعد تجديد عقده إلى عام 2026.

أرقام فابيان شار مع نيوكاسل

ويعد شار من العناصر الأساسية في تشكيل نيوكاسل، حيث شارك في 222 مباراة، وسجل 19 هدفًا وصنع 8 أهداف.

كما شارك فابيان شار مع نيوكاسل خلال هذا الموسم في 33 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع آخر، ولعب دورًا بارزًا في تتويج الفريق بلقب كأس الرابطة الإنجليزية منذ أيام قليلة على حساب ليفربول.

يحتل نيوكاسل يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حتى الآن.