خلال إجازة عيد الفطر.. محافظة الجيزة تضبط ١٨٠ مخالفة لسيارات النقل الجماعي

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود جهاز السرفيس والنقل الجماعي بتكثيف الرقابة والتواجد الميداني لمتابعة حركة المركبات بمختلف خطوط السير، وكذا حركة سيارات السرفيس بنطاق المواقف الحضارية بأحياء ومراكز ومدن المحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

واطلع محافظ الجيزة على بيان جهاز السرفيس والنقل الجماعي حول مجهودات الرصد والتفتيش حيث شن الجهاز ٣٠ حملة شملت شوارع وميادين (المنيب، المتانيا، العياط، شارع البحر الأعظم، ربيع الجيزي، نكلا، منشأة القناطر، فيصل، الكوبري الخشب، الكيت كات، الوراق، خاتم المرسلين، نزلة كوبري العمرانية، ترسا، المشابك، الطالبية، الرماية، مشعل، مصر أسيوط الزراعي، المنصورية، كرداسة، العياط).

كما شن الجهاز عددًا من الحملات التفتيشية على مواقف الأقاليم لضمان التزام السائقين بالتعريفة وعدم تعديها وتوافر العدد الكافي من السيارات لخطوط بني سويف والمنيا والوسطى.

وأشار البيان إلى أن الحملات تمكنت من حجز ٨ سيارات منتهية التراخيص وضبط ١٨٠ مخالفة متنوعة ما بين تقطيع طريق وعدم التزام بالأجرة ومخالفة خطوط السير والانتظار خارج المواقف الرسمية.