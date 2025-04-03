التعادل يحسم الشوط الأول من ديربي لندن بين تشيلسي وتوتنهام

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة ديربي لندن بين تشيلسي وتوتنهام، المقامة بينهما حاليًا على ملعب ستامفورد بريدج، في قمة منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت مباراة تشيلسي ضد توتنهام حذرًا دفاعيًا، حيث انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب، وسط تبادل لاعبي الفريقين الاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات اللعب.

مباراة تشيلسي ضد توتنهام

بدأ تشيلسي الضغط الهجومي على مرمى توتنهام، لكن لم تفلح محاولاته لهز الشباك، إذ تفوق نسبيًا في الاستحواذ على الكرة.

وأشهر حكم اللقاء كريج باوسون بطاقتين صفراوتين، الأولى لمدافع تشيلسي تريفوه تشالوباه في الدقيقة 45+1، وكذا كريستيان روميرو مدافع توتنهام في نفس الدقيقة، لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل بلا أهداف.

يحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 49 نقطة، بينما يأتي توتنهام في المركز الرابع عشر وفي رصيده 34 نقطة.