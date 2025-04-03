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الخميس 03 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد في الحوامدية

ارشيفيه
ارشيفيه
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لقيت سيدة مصرعها مساء اليوم إثر اصطدام قطار بجسدها أثناء محاولة عبورها شريط السكة الحديد بمنطقة الحوامدية بالجيزة.

مصرع سيدة أسفل عجلات القطار بالحوامدية 

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بسيدة بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام قطار بسيدة أثناء محاولة عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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