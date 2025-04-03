لندن زرقاء.. تشيلسي يحسم الديربي لصالحه على حساب توتنهام

حسم فريق تشيلسي ديربي لندن لصالحه على حساب توتنهام هوتسبير، بالفوز عليه بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستامفورد بريدج، في قمة الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

واكتست مدينة الضباب لندن بالأرزق بفوز تشيلسي على توتنهام في الديربي، ليؤكد البلوز تفوقه على السبيرز في تاريخ مواجهات الفريقين.

مباراة تشيلسي ضد توتنهام

انتهى الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد توتنهام بالتعادل السلبي، بعدما بدأ أصحاب الأرض الضغط الهجومي على مرمى الضيوف، لكن لم تفلح محاولاتهم لهز الشباك، بعد التفوق نسبيًا في نسبة الاستحواذ على الكرة.

وفي الشوط الثاني، نجح تشيلسي في خطف هدف في الدقيقة 50، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق بالمر على رأس إنزو فيرنانديز ليسدد كرة سكنت شباك الحارس فيكاريو.

وسجل موسيس كايسيدو لاعب تشيلسي هدفًا في الدقيقة 71، لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل، كما ألغى الحكم هدفًا لصالح توتنهام عن طريق بابي سار في الدقيقة 72، لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي على توتنهام بنتيجة 1-0.

بتلك النتيجة، رفع تشيلسي رصيده إلى 52 نقطة، ليرتقي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر.