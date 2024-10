مذكرات بوريس جونسون تثير موجة انتقاد في الصحافة البريطانية

وجهت صحيفة (الجارديان) نقدا حادا لمذكرات رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، والتي تحمل عنوان (Unleashed) أو "إطلاق العنان" والصادرة عن دار النشر (HarperCollins).

وذكرت الصحيفة- في تقرير- أن الكتاب يعرض تفاصيل حول مسيرة جونسون السياسية التي امتدت لـ15 عامًا، منذ أن تولى منصب عمدة لندن وحتى دوره في قيادة حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن تفاصيل إصابته بـ (كوفيد-19).

وأضافت أنه رغم أن الكتاب يأتي بأكثر من 750 صفحة، إلا أن أسلوبه لم يكن جذابا، مشيرة إلى أن نصوصه مليئة بالمبالغات والدعاية الذاتية، ولا تحتوي على توثيق أو إشارات مرجعية تدعم الادعاءات المثيرة التي يطرحها جونسون.

وأوضحت أن من بين ادعاءات جونسون، زعمه أنه كان على وشك إرسال قوات خاصة بريطانية إلى هولندا؛ للحصول على لقاحات (كوفيد)، إضافة إلى مزاعم غريبة حول محادثات شخصية مع رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وحتى كلمات الملكة إليزابيث الثانية الأخيرة له قبل وفاتها.

وتشكك تقرير الجارديان في العديد من تصريحات جونسون في الكتاب، بما في ذلك ادعاءاته حول دور خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تسريع عملية توزيع اللقاحات، وهو الادعاء التي ذكرت الصحيفة أنه تم تفنيده مرارًا وتكرارًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مذكرات جونسون تعكس صورة لرئيس وزراء لم يكن مستعدًا للتعامل مع الأزمات الكبرى، مثل "البريكست" و"كوفيد-19"، بطريقة جدية، بل كان دائمًا ما يميل إلى المبالغات والقصص غير المؤكدة.

من جانبها.. أورد تقرير لصحيفة "تليجراف" البريطانية، عددا من المزاعم التي ذكرها جونسون في مذكراته حول لقاءاته بالرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تركزت حول سلوكيات وأقوال يزعم جونسون أن بايدن قالها، كذلك تتطرق إلى التعليق على صحة بايدن ومدى لياقته البدنية لشغل منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

فيما انتقدت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، المذكرات واصفة إياها بأنها محاولة للالتفاف على الحقيقة ورسم صورة منافية للواقع عن فترة رئاسة جونسون للحكومة البريطانية.

وبينت الصحيفة، أن المذكرات تحمل طابع كتب تحسين الصورة، مما يفقدها الكثير من فائدتها ككتاب نافع.

في السياق نفسه.. كانت مديرة النشر في دار (هاربر كولينز) "أرابيلا بايك"، قد وصفت المذكرات بأنها "لا مثيل لها" من حيث قيمتها الثقافية.

يشار إلى أن رؤساء وزراء بريطانيين سابقين نشروا مذكراتهم أمثال توني بلير، الذي نشر في عام 2007 مذكراته السياسية، تحت عنوان "The Journey"، أو "الرحلة"، وديفيد كاميرون الذي نشر مذكراته "For the Record"، أو "للتاريخ".

وستكون مذكرات بوريس جونسون المقرر طرحها في الأسواق في 10 أكتوبر الجاري أحدث كتاب يصدره جونسون، الذي سبق أن ألف عديدا من الكتب طوال حياته المهنية بوصفه صحفيا، ففي عام 2014، نشر جونسون كتاب "The Churchill Factor"، أو "عامل تشرشل"، الذي يعرض يسيرة زعيم زمن الحرب العالمية السير ونستون تشرشل.