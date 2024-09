بحضور المحافظين الثلاثة.. إعلان تفاصيل المشاريع الذكية الخضراء بكفر الشيخ والغربية والمنوفية

شهد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بمحافظات "كفرالشيخ، الغربية، المنوفية" في الدورة الثالثة لها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تستضيفه محافظة الغربية بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور محمود عيسى، نائب محافظ الغربية، والدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، واللواء أحمد أنور، السكرتير العام لمحافظة الغربية، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفرالشيخ للمشروعات، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، والوفد المشارك، وقيادات محافظات كفرالشيخ، والغربية والمنوفية التنفيذية.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم قراءة ما تيسر من القرآن الكريم، وعرض فيديو عن جهود محافظات "الغربية-المنوفية-كفرالشيخ" في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ثم عرض مشروع السفير عن محافظة كفرالشيخ، وعرض مشروع السفير عن محافظة المنوفية، وعرض مشروع السفير عن محافظة الغربية، وتبادل الدروع بين المحافظين، ثم تكريم المشروعات الفائزة عن محافظة كفرالشيخ، وتكريم المشروعات الفائزة عن محافظة المنوفية، وتكريم المشروعات الفائزة عن المحافظة الغربية.

وألقى اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ كلمة خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مقدمًا الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على هذه المبادرة التي تحظى برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واستهل محافظ كفرالشيخ، كلمته بالترحيب باللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وبالجمع المتميز المشاركين في فعاليات هذا المؤتمر، مؤكدًا أنها مبادرة غير مسبوقة منذ تدشينها، وأن التنظيم المميز لها جعلها في مكانة ومنزلة مهمة.

ولفت محافظ كفرالشيخ، إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذلك مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، التي ترسخ لأهمية دمج آليات التكيف مع التغيرات المناخية في البرامج والمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها من جانب كل من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، لتحقيق التنمية المستدامة، والاستدامة البيئية والتعافي الأخضر.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنه في إطار ما نشهده من تحديات وأزمات عالمية متلاحقة، بادرت الدولة المصرية بتنفيذ العديد من المشروعات وإطلاق المبادرات الداعمة للتعامل مع تداعيات تلك القضية المحورية بأسلوب استباقي يستهدف تقديم حلول مبتكرة وفعالة وتشاركية لترجمة مستهدفات الدولة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر إلى واقع عملي، لافتًا إلى أنه من هذا المنطلق تأتي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، هذه المبادرة المصرية التي تعد نموذجًا ملهمًا لأفضل الممارسات والتجارب الناجحة الرائدة التي تقدمها مصر للعالم.

وفي ختام كلمته، أكد محافظ كفرالشيخ، عزم الدولة بذل مختلف الجهود لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة والمستدامة ومجابهة تداعيات ظاهرة تغير المناخ، وذلك من خلال التعاون مع كل شركاء الوطن وشركاء التنمية في إطار من المسئولية المجتمعية، متوجهًا بالشكر لجميع المشاركين ولجميع القائمين على الإعداد والتنظيم الجيد لهذا المؤتمر، وعلى ما تم بذله من جهد ملموس لإنجاح هذه المبادرة الرائدة، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح للجميع.

وأعرب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن سعادته بتنظيم هذا المؤتمر الهام لتكريم المشروعات الفائزة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في الثلاث محافظات إستعداداً لمشاركة مصر في مؤتمر المناخ COP 29 المقرر إنعقاده في مدينة باكوا في دولة أزربيجان، مؤكدًا أن المشروعات الخضراء الذكية تعد الطريق نحو المستقبل فالمبادرة التي اطلقتها الحكومة تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية.

وأشار الجندي إلى أن النجاح الذي حققته المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الأولى والثانية كان دافعًا قويًّا لإطلاق الدورة الثالثة والتي شهدت عدد كبير من المشروعات، تجددت معها الآمال وسط مشاركة أكبر من جميع شركاء النجاح ،من المؤسسات والأفراد، خصوصًا أبناء محافظات الغربية وكفر الشيخ والمنوفية أصحاب الحلول الإبداعية ممّن حباهم الله تفكيرًا خلاّقا وقدرات خاصة، اجتهدوا لتوظيفها في خدمة قضايا مجتمعاتهم، ليساهموا من خلالها في تحقيق مستقبل أفضل للجميع.

وأضاف الجندي أن الـ 16 مشروع الفائزة بالمبادرة من مختلف فئات المجتمع، في ضوء ما تضمنته المبادرة من فئات للمشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات متوسطة وصغيرة الحجم خصوصًا تلك المرتبطة بمبادرة حياة كريمة، والشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، ومشروعات المرأة؛ في تأكيد جديد للدور الفاعل الذي تقوم به المرأة في كافة مجالات التنمية ولاسيما في القضايا المرتبطة بتغير المناخ ووضع الحلول والمعالجات لهذا التحدي.

وفي كلمته قدم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية شكره وتقديره لمحافظ الغربية على استضافة هذا الحدث الهام والحيوى والمشاركة فى هذا المؤتمر لتكريم أصحاب المشروعات الفائزة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة ، إنطلاقاً من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ المبادرة الوطنية والتي تستهدف إيجاد حلول وأفكار إبتكارية للمشكلات البيئية من خلال دمج البعد البيئي والتكنولوجيا الحديثة في التخطيط للمشروعات ، وذلك في إطار إستعداد مصر للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 29 المقرر إنعقاده في مدينة باكوا في دولة أزربيجان ، تحقيقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 وجذب الإستثمارات اللازمة نحو الحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة والحد من آثار التغيرات المناخية.

وأشار محافظ المنوفية، أن إطلاق المرحلة الثالثة هذا العام من المبادرة تعد تأكيداً نحو نشر ثقافة المشروعات الصديقة للبيئة وتعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تمكين استراتيجية التحول للاقتصاد الأخضر ، مضيفاً أن محافظة المنوفية تمتلك العديد من المقومات الجغرافية والعلمية والقدرات الاستثمارية التي تؤهلها لتكون في طليعة المحافظات التى تسير على ركب التحول نحو الاقتصاد الأخضر ، مؤكدا على أن المحافظة قد قامت باتخاذ العديد من الإجراءات التي تدعم مواجهة التغيرات المناخية ومكافحة التلوث والحفاظ على البيئة ومنها إنشاء مصانع تدوير المخلفات بتكنولوجيا متطورة وزيادة المسطحات الخضراء بمدن المحافظة وإنشاء حدائق نموذجية والتوسع فى عملية التشجير بالشوارع الرئيسية بمختلف المدن وتوفيق الأوضاع البيئية للمصانع بالمناطق الصناعية والاعتماد على الغاز الطبيعى فى تشغيل السيارات الحكومية.

حيث قام سفير محافظة كفرالشيخ، بشرح مفصل لمشروعه (مشروع انتاج الكهرباء من مخلفات الصرف الصحي البيوجاز والذي يهدف لتوفير مصدر للطاقة على المدى القصير و الطويل و القضاء على التلوث المتواجد بشكل دائم و ملوث للبيئة بالقرى و تشجيع الاستثمار الحيوانى والداجنى بالإضافة الى توفير سماد ذو قيمة مرتفعة من العناصر المغذية للنبات وامن صحيا ، فضلا عن الحفاظ على الصحة العامة من خلال تعقيم الحماة والمخلفات ومعالجتها قبل تداولها للتسميد مما يقلل من انتشار الامراض ويؤدى الى جودة الغذاء ويعد حل جذري لتوفير الطاقة في المناطق الصحراوية أو العشوائية ،عن طريق الإنتاج الحيوانى او الداجنى في هذه المناطق دون الاحتياج الى مد شبكات الكهرباء او الغاز بالإضافة الى معالجة الصرف الصحى لانشاء مجتمعات وقرى ذاتية الطاقة و توفير فرص عمل في جمع المخلفات وتشغيل المحطات، وخلق أسواق عمل جديدة.

كما قدم سفير محافظة المنوفية مشروعه بانوفا - الذي تقدمه Enactus Menoufia - و يهدف إلى تحويل مخلفات زراعة الموز في مصر إلى فرص اقتصادية مستدامة من خلال تقديم حلول بيئية مبتكرة فقام فريق Enactus Menoufia بابتكار مشروع بانوفا كحل شامل بهدف إلى إعادة تدوير مخلفات الموز وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة تسهم في تحسين البيئة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وبعدها استعرض سفير محافظة الغربية مشروعة والذي قام خلاله بتصميم برنامج مراقبة واشراف وتحكم بمنظومة النفايات الطبية الخطرة ـ جهاز فرم وتعقيم والذي يسهم بدورة في حل مشكلة تسريب النفايات الطبية الخطرة والتي تؤدي الي الاضرار بالبيئة والصحه العامة والتحكم بكميات النفايات وتداولها من المنبع حتي محطات المعالجة، المن استخدام المحارق في عملية المعالجة واستخدام اجهزة الفرم والتعقيم بدلا منها، فيتم انشاء تطبيق إلكتروني وتصميم برنامج لمتابعة والتحكم ومراقبة منظومة نقل النفايات الطبية هو أداة متقدمة مصممة لإدارة ومراقبة عمليات نقل النفايات الطبية بطريقة آمنة وفعالة. يهدف هذا التطبيق إلى تسهيل وتتبع حركة النفايات الطبية من نقطة جمعها في المنشئات الطبية وحتى وصولها إلى مواقع التخلص النهائي، بما يضمن الامتثال للمعايير الصحية والبيئية.



وفي نهاية اللقاء تم تكريم الـ 52 مشروع الفائزين بواقع 18 مشروع لمحافظة كفرالشيخ و18 مشروع لمحافظة المنوفية و16 مشروع لمحافظة الغربية، تقديرًا لإسهاماتهم المثمرة في نجاح المبادرة وتعظيم دور الدولة في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، كما تبادل المحافظون الدروع التذكارية بمناسبة هذا اللقاء.

جاء التكريم على النحو الآتي مشروع انتاج الكهرباء من مخلفات الصرف الصحي لنيڤين أحمد مصطفى الخطيب، ومشروع بيئة صحية لمحمد عبدالفتاح منصور إسماعيل، ومشروع سلة المهملات الذكية لعمرو سعد علي عمر، ومشروع السيارة الكهربائية الذكية المتصلة بكل شيء لهيثم فريج عبدالله، وانتاج الهيدروجين الأخضر بالتحليل الكهروكيميائي لمياه البحر عن طريق الطاقة الطاقة الشمسية لنبيل أحمد عبدالغني المناخلي، ونظام حضور للطلاب بالذكاء الاصطناعي لزياد أحمد سادات محمد، وخط انتاج اتمتي لاعادة تدوير المخلفات الالكترونية لحسين محمد عبدالعظيم النجار، وTilapia Auto farming لمحمود تامر محمود السيد، ومسحوق النعناع في زيادة معدلات نمو السمك البلطي النيلي لعلاء محمد عبدالمنعم، و Greeny Grow لآيه جزر سيد، وBionum لنسمة بسيوني صلاح الدين، وprotemeal لأحمد عبدالسلام موسى متولي، و Application of Gis Model in Determining The suitable site for a solid waste to energy plant in kafr elshekh Government، لوائل مصطفى محمود، وتوليد طاقة نظيفة من المعالجة الحيوية للمياة الملوثة لأبئار عبدالمنجي السعيد البسيوني، ونظام التنبؤ بمستوى المياة وجودتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي و انترنت الأشياء، للزهراء السيد محمد حمدان، ودايرة بأيدينا لتكامل بين مشروعات تدوير قش الأرز للأغراض الصناعية ( سيليولوز)(لب الورق)، سيليكا لجنين، والرمال السوداء وإعادة تشغيل الشركات المتوقفة للسيد بلال عبدالمطلب، وتعظيم الاستفادة من المصادر النباتية في تغذية الأسماك بتكنولوجيا البروبيوباتيك الذكية لنرمين ميمي شكرك، وإعادة تدوير المخلفات العضوية إلى علف مستدام للإسماك من خلال ذبابة الجندي الاسود وأستخدام التكنولوجيا لإنتاج زيت الزبابة واستخراج المواد الفعالة منها لنورهان على ذكي أبو زهرة.

