مستشار الأمن القومى الأمريكى يزور إسرائيل للقاء كبار مسئوليها وبحث الحرب فى غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريرًا بعنوان "مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور إسرائيل للقاء كبار مسئوليها وبحث الحرب في غزة".

وتعتبر زيارة جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، محاولة لإلقاء حجر في المياه الراكدة بعد توقف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتوصل لصفقة يتم بموجبها الإفراج عن المحتجزين.

ويزور مستشار الأمن القومي الأمريكي، إسرائيل للقاء كبار مسئوليها وبحث الحرب في غزة والمفاوضات لتأمين إطلاق سراح المحتجزين، وبحسب البيت الأبيض فلقاءات "سوليفان" تتناول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وأزمة النازحين في ضوء توسيع العمليات في رفح الفلسطينية.

وأوضح التقرير هدف التحرك الأمريكي المعلن هو حلحلة الأزمة في ظل تصاعد العمليات القتالية وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، خاصة بعدما فرض جيش الاحتلال سيطرته على معبر رفح من الجانب الفلسطيني ما أدى لتوقف دخول المساعدات إلى القطاع.