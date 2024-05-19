ads
الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

مستشار الأمن القومى الأمريكى يزور إسرائيل للقاء كبار مسئوليها وبحث الحرب فى غزة

جيك سوليفان مستشار
جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريرًا بعنوان "مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور إسرائيل للقاء كبار مسئوليها وبحث الحرب في غزة".
وتعتبر زيارة جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، محاولة لإلقاء حجر في المياه الراكدة بعد توقف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتوصل لصفقة يتم بموجبها الإفراج عن المحتجزين.

ويزور مستشار الأمن القومي الأمريكي، إسرائيل للقاء كبار مسئوليها وبحث الحرب في غزة والمفاوضات لتأمين إطلاق سراح المحتجزين، وبحسب البيت الأبيض فلقاءات "سوليفان" تتناول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وأزمة النازحين في ضوء توسيع العمليات في رفح الفلسطينية.

وأوضح التقرير هدف التحرك الأمريكي المعلن هو حلحلة الأزمة في ظل تصاعد العمليات القتالية وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، خاصة بعدما فرض جيش الاحتلال سيطرته على معبر رفح من الجانب الفلسطيني ما أدى لتوقف دخول المساعدات إلى القطاع.

 

مستشار الأمن القومي الأمريكي الحرب في غزة قطاع غزة جيك سوليفان إسرائيل