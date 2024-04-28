رئيس جامعة سوهاج يستقل «الطفطف» مع طلابه لتسهيل التنقل مجاناً داخل المقر الجديد

استقل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الطفطف الجديد مع طلابه، والذي أصدر قرار بتشغيله بمقر الجامعة الجديد تلبيه لرغبه الطلاب وخدمتهم وتيسير تنقلهم" مجاناً من الباب الرئيسي للجامعة الي الكليات المختلفة داخل المقر.

وهذا وقد تفقد الدكتور حسان النعماني بدء تشغيل الطفطف والتقي بالطلاب أثناء استقلالهم له للإطمئنان على فاعليته في تخفيف الانتقال عليهم داخل الحرم الجامعي، موجهاً بتخصيص مقعدين داخل كل طفطف لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن المترددين علي الحرم الجامعي، حيث يبدأ الطفطف بالعمل بداية من الساعة الثامنة صباحا حتي الساعه الخامسة عصراً وذلك لحين انتهاء اليوم الدراسي.

وأكد الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي حرص إدارة الجامعة علي تذليل العقبات التي تواجه الطلاب داخل الجامعة، وتقديم كافة سبل الرعاية والدعم اللازمة لهم، مضيفاً انه تم تشغيل عدد ٢ طفطف كل واحد منهم يتكون من عربيتين كل عربه تسع لعدد ٣٠ طالب باجمالي ١٢٠ طالب.

وأوضح ثروت ابراهيم محمد مدير ادارة السيارات بالجامعة انه يتم نقل الطلاب من امام البوابة الرئيسية من داخل الحرم الجامعي الجديد، ويمر بجميع الكليات والمدينة الجامعية للطالبات وذلك في دوره زمنيه تبدأ كل عشره دقائق.

وأعرب الطلاب خلال لقائهم برئيس الجامعة عن سعادتهم ببدء سير "الطفطف" الذي ساهم في توفير الوقت والجهد المهدر في الانتقال من البوابه إلى داخل كليات الجامعة وخاصةً البعيد منها.