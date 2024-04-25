اعتقال 3 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة مواطنين فلسطينيين خلال اقتحام مدينة طولكرم، وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من محورها الغربي بـ 7 آليات عسكرية، وانتشر جنود الاحتلال في شوارع المدينة.

واستشهد اليوم، 5 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلًا لعائلة الجمل شرق مدينة رفح الفلسطينية.

كما استشهد شاب فلسطيني متأثرًا بجراحه جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه خلال اقتحام مدينة رام الله بالضفة الغربية.

واقتحمت آليات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية، من مدخلها الشرقي، وانتشر جنود الاحتلال معززين بعدد من الآليات العسكرية في حي كفر سابا وخلة نوفل، كما داهم الاحتلال منزل مواطن فلسطيني.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، باندلاع مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، وأصيب شاب فلسطيني جراء تلك المواجهات، وتم نقله إلى أحد المراكز الطبية في البلدة.